

اليوم العالمى للمكرونة..أسباب جعلت المصريين عاشقين للطبق أبو صلصة حمراء اليوم العالمى للمكرونة..أسباب جعلت المصريين عاشقين للطبق أبو صلصة حمراء

يفضل الكثير منا تناول المكرونة بكافة أنواعها، وبجانب أطعمة أخرى مثل قطع دجاج أو اللحم أو حتى السمك، وذلك لطعمها اللذيذ، وتعدد أصنافها مما يجعل عشاقها لا يشعرون بالملل منها، ويمكن تناولها خلال وجبة الغداء أو العشاء، وبمناسبة اليوم العالمى للمكرونة، نستعرض أسباب جعلتها من أفضل الأنواع للكثير من الأشخاص.

ليه بنحب المصريين بيعشقوا المكرونة ؟

سهلة التحضير

تعتبر أنواع المكرونة المختلفة من أفضل الأطعمة بالنسبة للكثيرات من النساء، وذلك لأنها سهلة التحضير، حيث لا تحتاج لبذل الكثير من الوقت والجهد، لذلك عندما تفكر المرأة فى تحضير وجبة طعام فى أسرع وقت أول وجبة تفكر فيها، مثل المكرونة الإسباجتى.



بتدخل فى مكونات الكشرى

يعتبر طبق الكشرى من الأطباق الرئيسية على موائد المصريين، وهو من الوجبات المفضلة ورخيصة الثمن، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع، ومن مكوناته أيضاً المكرونة، التى تضيف له نكهة وطعم مميزين، لذلك فهى مفضلة للكثير.



بتساعد العروسة فى سنة أولى جواز

وجبة البانيه والمكرونة من الوجبات الغذائية المعروفة فى السنة الأولى من الزواج، وذلك لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها فى أسرع وقت، لذلك تفضل العروس طهيها فى أول عام من الزواج حتى تتعلم أصناف أخرى مختلفة، وتثبت لزوجها بأنها طاهية محترفة.



بتساعدك على الإبتكار

تساعد المكرونة على الإبتكار، من خلال التفكير فى طرق مختلفة ومميزة لطهيها سواء بالطماطم أو بإضافة عليها بعض المكونات الأخرى مثل لحم الدجاج، أو الخضروات وغيرها من الطرق التى يفضلها الكثير من الأشخاص.

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طعمها لذيذلا يوجد أحد لا يحب المكرونة، لطعمها اللذيذ، وشكلها المميز، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، ولعل أشهرها مكرونة بصلصة الطماطم، مضاف إليها قطع لحم أو دجاج، بالبشاميل و غيرها من الإضافات الأخرى أو بدون ذلك، حسب ما يفضله البعض.