كشفت مصادر عن سر طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين ضابط من الجيش في كل قرية.
وأشارت المصادر إلى أن السيسي يهدف "لمراقبة الأعمال في القرى، عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم والحصول على تقارير مستمرة حول التطويرات في القرى وهدم هدر الأموال".
وأوضحت المصادر أن "السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى، حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى، وهناك رغبة في عدم تدهور الأمور".
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التعليقات على الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من السيسي
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