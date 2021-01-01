

النقل تتسلم ٣٠ أتوبيسًا كهربائيًا العام الجاري النقل تتسلم ٣٠ أتوبيسًا كهربائيًا العام الجاري

تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة خلال العام المالي الحالي 2021 – 2022، 30 أتوبيسًا يعمل بالكهرباء وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة والتي تشمل تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، كذلك تشغيل عدد كبير من الأتوبيسات بالغاز الطبيعى ضمن التعاقدات الأخيرة التي استلمتها الهيئة، بالإضافة إلى تشغيل الأتوبيس الكهربائي المصنع محليا.





60 % نسبة التصنيع المحلي في أول أتوبيس كهربائي مصري



وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الكهربائية الجديدة المقرر أن تتسلمها الهيئة في الفترة القادمة تأتى ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي، وشركة صناعة وسائل النقل MCV ، لتصنيع أول أوتوبيس كهربائي مصري بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60% بأيدي مصرية.



مميزات الأتوبيس الكهربائي

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وأضاف اللواء رزق علي، أن الأتوبيس الكهربائي الجديد الذى تتسلمه هيئة النقل العام ، يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كيلو متر إلى 350 كيلو متر حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة و السرعة القصوى للأتوبيس الكهربائي تبلغ 70 كيلو متر/ساعة، بالإضافة إلى أنه يعمل فى درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوي الأتوبيس الكهربائي على 49 مقعدا، كما أنه مريح للراكب وبه إمكانيات تكنولوجية مثل USB لشحن الهواتف و wifi لتوفير خدمات الإنترنت للركاب.جدير بالذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة أعلنت عن تشغيل 24 أتوبيسا مكيفا، على خطين جديدين بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، تحت إشراف الهيئة، سعة 36 راكبا للأتوبيس الواحد، حيث تم تشغيل خط رقم “3000” من ميدان لبنان – رمسيس – مطار القاهرة”، والخط الثاني رقم 3001 من حدائق الأهرام – رمسيس – كلية بنات عين شمس. تم تشغيل الخطوط الجديدة ضمن خطة تشجيع شركات النقل الجماعي الخاصة والتي تشرف عليها هيئة النقل العام.