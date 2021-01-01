الموز والسبانخ منها.. أطعمة تحسن المزاج وتمنحك الشعور بالسعادة

أطعمة تحسن المزاج
تساعد بعض الأطعمة في التحكم في الغضب ومنحك الشعور بالسعادة إليك أبرزها أدخليها إلى نظامك الغذائى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى..
الموز :
الموز من الأطعمة التى تحتوى على مادة الدوبامين التي تعزز مزاجك كما أنه مصدر غني للفيتامينات أ ، ب ، ج ، ب 6 التي تساعد الجهاز العصبي.
يحتوي الموز أيضًا على المغنيسيوم ، والذي يرتبط بتوفير مزاج إيجابي.
الشوكولاتة الداكنة :
قطعة من الشوكولاتة الداكنة تعزز الدماغ لتفريغ الإندورفين ويزيد مستويات السيروتونين. كما أنه يساعد على تطوير عدد أقل من هرمونات التوتر ويقلل من مستويات القلق.
الجوز :
الجوز من أطعمة التى تحتوى على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ والميلاتونين ومضادات الأكسدة التي تفيد الدماغ البشري. إنه يوفر العناصر المختلطة المعززة للمزاج من أحماض أوميغا 3 الدهنية والتريبتوفان وفيتامين ب 6.
لذلك ، استهلك الجوز الذي لن يعزز سعادتك فحسب ، بل سيساعد أيضًا في تخفيف الغضب.
البطاطس المخبوزة :
البطاطس من أطعمة الغنية بالكربوهيدرات وفيتامين ب ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في خفض ضغط الدم وتقليل مستوى التوتر لديك. البطاطس المخبوزة مفيدة في السيطرة على غضبك ومفيدة لصحتك العقلية أيضًا
الكرفس :
الكرفس من أطعمة التى لها نكهة حلوة ومرة وهو بارد ومقرمش. يهدئ الكرفس المزاج ويصفى عقلك ويساعد على علاج الغضب. يمكنك الحصول عليها نيئة عن طريق إضافتها إلى السلطة أو إضافتها إلى طبخك.
حساء السبانخ :
السبانخ من أطعمة الغنية بالسيروتونين ، وهو ناقل عصبي جيد للدماغ ويعمل على استقرار الحالة المزاجية. حاول تناول وعاء من حساء السبانخ كلما شعرت بأنك على وشك أن تنفجر. سيهدئك ويريحك من الغضب.
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