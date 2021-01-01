ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حكومة المملكة المتحدة ستختبر تنبيها صوتيا على أجهزة أندرويد وآي أو إس.
وأوضحت أن الاختبار سيتم من خلال إرسال اختبار تنبيه الطوارئ إلى الهواتف المحمولة كجزء من تجربة.
ويجعل تنبيه حكومة المملكة المتحدة أجهزة iPhone أو Android تصدر صوتًا يشبه صفارات الإنذار لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ويرسل النظام، الذي يمكن استخدامه في حالة وقوع حدث يهدد الحياة في مكان قريب، التنبيه إلى أي هاتف في منطقة معينة، دون أن يستخدم أرقام هواتف الأشخاص.
ومن المقرر إجراء التجربة يوم غد الثلاثاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على المملكة المتحدة تختبر تنبيهًا صوتيًا على أجهزة «أندرويد» و«آى أو إس»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق