تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، البنوك والبنك المركزي المصري، بنحو 1.508 مليار دولار بنهاية شهر مايو من العام الجاري، لتسجل 15.874 مليار دولار تقريبا بنهاية مايو، بالمقارنة مع 17.382 مليار دولار فى أبريل 2021 .
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وسجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 61.005 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 62.669 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، بتراجج بنحو 1.663 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الاحصائية الشهرية.
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التعليقات على المركزي: صافي الأصول الأجنبية يتراجع بـ 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي
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