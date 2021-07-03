

المركزي: صافي الأصول الأجنبية يتراجع بـ 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي المركزي: صافي الأصول الأجنبية يتراجع بـ 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي

تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، البنوك والبنك المركزي المصري، بنحو 1.508 مليار دولار بنهاية شهر مايو من العام الجاري، لتسجل 15.874 مليار دولار تقريبا بنهاية مايو، بالمقارنة مع 17.382 مليار دولار فى أبريل 2021 .



ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.



وسجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 61.005 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 62.669 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، بتراجج بنحو 1.663 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الاحصائية الشهرية.

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وبلغت إجمالي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي نحو 39.521 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 39.436 مليار دولار.وسجلت صافي الأصول الأجنبية بالبنوك نحو 21.484 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 23.232 مليار دولار بتراجع بنحو 1.748 مليار دولار.وبلغت إجمالي الإلتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 45.131 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 45.287 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بتراجع بنحو 155.62 مليون دولار.وسجلت الإلتزامات الأجنبية علي المركزي نحو 25.397 مليار دولار بنهاي مايو الماضي، مقابل 25.559 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بتراجع قدره 162.41 مليون دولار.وبلغت إجمالي الإلتزامات الأجنبية علي البنوك نحو 19.734 مليار دولار بنهاية مايو ، مقابل 19.727 مليار دولار بأرتفاع بقيمة 6.80 مليون دولار.