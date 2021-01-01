المجاعة تلاحق إثيوبيا .. وآبي أحمد يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية

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المجاعة تلاحق إثيوبيا .. وآبي أحمد يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية

فاز حزب الازدهار الذي يترأسه آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم، باغلبية الأصوات.


وحصل حزب الازدهار، بـ22 مقعدًا في البرلمان من أصل 23 مقعدًا، بينما حقق الأغلبية في إقليم أمهرة بـ114 مقعدًا من أصل 125 مقعدًا، ويتبقي 13 مقعدا ستجري انتخاباتها

في سبتمبر المقبل، وفقاً لوسائل إعلامية إثيوبية.

وكشفت لجنة الانتخابات الإثيوبية، أن عددًا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية سيتم إجراء جولة إعادة بها، وأن النتيجة المعلنة لا تشمل إقليم تيجراي وإقليم الصومال بالدولة.

وقد حصلت "بوابة الوفد"، علي نتائج الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا، التي عقدت خلال الأسابيع الماضية، في ظل الصراعات والحروب والنزاعات التي تشهدها البلاد.


ورغم ان دولة إثيوبيا غير مستقرة سياسيًا واقتصاديًا، إلا أن الحزب الحاكم كان لديه إصرار غير طبيعية بعقد تلك الانتخابات حتي يثبت للعالم إنهم قادرون، ولكن صفحات الاثيوبية أصبحت المنارة الوحيدة التي تكشف للعالم اكاذيب الحكومة حسب وصف النشطاء بالدولة.

المصدر: الوفد

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