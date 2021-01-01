اللون الأزرق فى الصنادل يتربع على عرش الموضة فى صيف 2021

برز اللون الأزرق باعتباره اللون الأكثر رواجا متربعًا، على عرش موضة الصنادل في صيف 2021، إذ يضفى اللون الأزرق، لمسة جاذبية، وإطلالة أنيقة تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.
وكشفت مجلة معنية بالموضة، أن الصندل، بكل أشكاله، يزهو هذا الموسم، بدرجات مختلفة من الأزرق الفاتح مرورا بدرجات الأزرق البحري المطفأة وصولا إلى الأزرق الميتالك البرّاق، وفقا لما نقله موقع العين الإماراتى.
وكشفت المجلة المعنية بالموضة أن الصندل الأزرق يتمكن تنسيقه مع الملابس، التي تكتسي بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي، كما أنه يبدو رائعا مع الملابس، التي تتألق بالدرجات الطبيعية كالبيج والكريمي، في حين أنه لا يصلح أن يتم تنسيقه مع الألوان القوية كالأحمر والأخضر، كذلك يبدو الصندل الأزرق في قمة الأناقة مع الإطلالة أحادية باللون الأزرق.
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