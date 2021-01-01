

القوى العاملة فى 24 ساعة.. بدء اختبارات التدريب المجانى للخريجين القوى العاملة فى 24 ساعة.. بدء اختبارات التدريب المجانى للخريجين

شهد حصاد وزارة القوى العاملة خلال الـ24 ساعة الماضية، الإعلان عن العديد من الأحداث الهامة، ومنها بدء اختبارات المدربين من السبت، وحتى استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات ، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018،و2019، و2020)، وذلك تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين.



وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: http://trmom.manpower.gov.eg



وقال إنه في إطار في خطة الوزارة لتطوير برامج التدريب المهني والعمل على ابتكار برامج جديدة تتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ومن خلال التعاون بين الوزارة وشركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي، يتم البدء في اختبارات المدربين وتمنح تلك الدورات شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي: Artificial Intelligence، BIG Data، Cloud computing، Routing And Switching، Security Training

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وأوضح الوزير، أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكتولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج ، مشيرًا إلى أن شركة "هواوي مصر" من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.وتابع سعفان، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوى ببورسعيد ، يرافقه منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وسميحة محمد، وسلمى الشافعى لجنة الاختبار من الوزارة، بعقد الاختبار النهائي لـ 20 متدرباً و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حي الزهور ببورسعيد، على مهن التفصيل والخياطة وتوصيل الكهرباء.وقال مدير المديرية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة، واستمرارًا لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته توفيرًا لعمالة فنية مدربة تشبع احتياجات سوق العمل.وأوضح أنه تم بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ووحدة المساواة بين الجنسين، وتوعية المتدربين بأهمية ريادة الأعمال، وعمل مشروعات صغيرة لهم، وتعريفهم بمصادر التمويل المتاحة، وعمل دراسة جدوى لمشروعاتهم من أجل توفير فرص عمل وبناء اقتصاد وطني قوي قائم على سواعد أبنائه.وأعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 586 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1608 شابًا، منهم 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 125 شهادة قياس مستوى المهارة ، و127 رخصة مزاولة الحرفة منهم 3 رخص لذوي القدرات.وأوضح الوزير أن مديرية القوي العاملة بالأقصر، قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 5 منح مواليد بـ10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ75 عاملاً وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 36 ألفًا و699 جنيهًا، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 242 منشأة دورى وحملات، و18 منشأة على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 19 محضرًا، كما تم عقد ندوتين عماليتين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 492 منشأة ، وإعادة التفتيش على 177 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 395 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها وعمل 3 ندوات توعية.كما تلقت المديرية 24 شكوى عمالية ، تم إحالة 4 شكاوى منها إلى القضاء وحفظ 5 شكاوى، و15 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 324 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.