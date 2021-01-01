

القطاع الخاص يشارك في السكة الحديد القطاع الخاص يشارك في السكة الحديد

وقعت وزارة النقل ممثلة هيئة السكة الحديد بروتوكول تعاون مع 9 شركات مصرية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.



القطاعات المشمولة في إدارة وتشغيل القطاع الخاص لـ السكة الحديد



إشارات السكة الحديد - وزارة النقل



وأوضحت وزارة النقل أن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكة الحديد وقطاع إصلاح و صيانة وتجديد خطوط السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئة السكة الحديد، لافتة إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

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90 % من إجمالي العاملين بالشركات سيكونوا مصريينوأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة الي القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات لافتا إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وأن نسبة العاملين المصريين في هذه الشركات لا تقل عن 90 % من إجمالي حجم العاملين بالشركات.