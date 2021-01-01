يواجه أمير سعودي في فرنسا تهما "بممارسة العبودية الحديثة" بحق 7 نساء كنّ يعملن لديه، وتقدمن بشكوى ضده تضاف إلى شكوى سابقة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النيابة العامة في مدينة "نانتير" الفرنسية أن النساء غالبيتهن فيليبينيات تقدمن في أكتوبر 2019 بشكوى ضد عضو في العائلة المالكة السعودية يتهمنه فيها بإساءة معاملتهن أثناء عملهن لديه، وأشارت النيابة إلى أن النائب العام ضم إلى الملف شكوى سابقة بحق الأمير السعودي نفسه.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق أن النيابة العامة استمعت قبل أسابيع إلى المدعيات، إلا أنها لم تستمع بعد إلى أقوال الأمير السعودي لأنه خارج فرنسا، ولم تفصح الوكالة عن اسم ذلك الأمير.
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التعليقات على القضاء الفرنسي يحقق مع "أمير سعودي" بسبب 7 نساء
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