القدس.. فلسطينية تطرد مستوطنين إسرائيليين بعصاها دفاعًا عن أرضها بحي سلوان.. فيديو



فلسطينية تطرد مستوطنين إسرائيليين فلسطينية تطرد مستوطنين إسرائيليين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لسيدة فلسطينية تتصدى لمستطونين إسرائيليين ببلدة سلوان في القدس المحتلة بعد اقتحامهم أرضًا مجاورة لمنزلها في حي بطن الهوى.



وحملت السيدة المقدسية عصًا من الحديد مهددة المستوطنين حال لم يرحلوا من الأرض، حيث صرخت في وجوههم قائلة: "شو بتعملو هون، يلا انقلعوا من هون".



تجدر الإشارة إلى أن مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بعد قمع القوات الإسرائيلية احتجاجات بعد صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام في حي البستان المهدد بالهدم.

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مطالبات بإخلاء منازل الفلسطينيينفي سياق متقصل، قالت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، طالبت فلسطينيين بإخلاء 100 شقة سكنية تصفها بأنها غير قانونية في بلدة سلوان.وبحسب القناة، فإنه تم طلب إخلاء تلك الشقق لصالح مشروع ما يعرف باسم "حديقة الملك" التي تعكف بلدية الاحتلال في القدس على تنفيذه.وقال نائب رئيس بلدية الاحلاتل في القدس، أرييه كينج، "إنه عرض على السكان الفلسطينيين نقلهم لمكان آخر للبناء فيه، لكنهم رفضوا".مواجهات وإصاباتوالجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطامي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مسيرات انطلقت بمناطق متفرقة من الضفة والقدس.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في وقفة للتضامن مع أصحاب 17 منزلا مهددا بالهدم في سلوان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المقدسي نضال الرجبي أحد سكان الحي عقب قمعها الوقفة، وهو صاحب أحد المحال التجارية الذي هدمه الاحتلال قبل يومين.وكان مواطنون فلسطينيون أدوا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم والإخلاء القسري، لصالح إنشاء حديقة توراتية مكانها.كما أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في منطقة "الثغرة" ببلدة حزما شمال شرق القدس.وشارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.https://twitter.com/i/status/1411778265853931527