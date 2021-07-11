

العنب صديق الكبد الأول وفوائده عظيمة للبشرة العنب صديق الكبد الأول وفوائده عظيمة للبشرة

طعمه الحلو وكمية السوائل الكبيرة فيه تجعله الفاكهة المحببة عند البعض في فصل الصيف، ولكن الكثير من الناس يجهلون الفوائد العظيمة للعنب وخصوصا تلك الخاصة بالكبد.



رغم أهمية العنب لجميع الأعضاء الحيوية، ولكنه يقدم للكبد العديد من الفوائد، التي تحدث عنها موقع "Medical news today".



منع تأكسد دهون الكبد

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بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد العنب في تثبيط الإجهاد التأكسدي الناتج عن نشاط الشوارد الحرة بالجسم، ومنعه من التأثير على الأوعية الدموية المغذية للكبد.تنظيف الكبداحتواؤه على مضاد للأكسدة "البوليفينول" يجعله يلعب دورًا كبيرًا في تنظيف الكبد من آثار تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة وغير الصحية، وتنقية الجسم من السموم.حماية الكبد من التليف والسرطانتناول العنب الأحمر يقي من الإصابة بتليف الكبد، وذلك لاحتوائه على مادة الريسفيراترول، التي تساهم في حماية خلايا الكبد من التندب وتحد من الإصابة بسرطان الكبد.وبعيدا عن الكبد، يساعد العنب في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين عملية الهضم، وعلاج الإمساك، والوقاية من فقر الدم، والحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وتحسين المزاج، وحماية الشعر من التقصف والتساقط، وتقليل فرص الإصابة بـ"ألزهايمر" والخرف، وتقوية النظر.