العلامات الصينية تغزو الأسواق المصرية .. بيسون T33 في طريقها إلى مصر

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صورة الخبر: العلامات الصينية تغزو الأسواق المصرية .. بيسون T33 في طريقها إلى مصر
العلامات الصينية تغزو الأسواق المصرية .. بيسون T33 في طريقها إلى مصر

تستعد شركة بيستون إيجيبت، لطرح مجموعة من سيارات بيستون فاو ، في السوق المصرية، ومنها السيارة بيسون T33 والتي من المتوقع أن تكون أحد أبرز الطرازات التي ستنافس في فئتها في السوق المحلي، نظرًا لما تتمتع به علامة “فاو” المالكة لعلامة “بستيون” من تاريخ طويل وخبرة عميقة في عالم صناعة السيارات، امتدت قرابة الـ 70عامًا.

تتمتع T33 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 16 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 114 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن/متر عند 3600 لفة/دقيقة.. بينما يرتبط المحرك اختياريًا بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات

تضم السيارة بمجموعة من أنظمة الآمان والسلامة العامة المتوفرة فيها، ومن أبرز هذه الأنظمة:

نظام فتح السيارة الذكي

نظام قفل الأبواب الآلي.

نوافذ كهربائية.

أنظمة تحكم بأنظمة السيارة الداخلية من خلال مقود السيارة.

نظام الكبح التلقائي.
نظام التحكم في ضغط الإطارات.

نظام التثبيت التلقائي.

كاميرا خلفية للمساعدة على الركن.

تأتى السيارة من الداخل بعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ويمكن من خلالها التحكم في مثبت ومحدد السرعة، وشاشة العدادت الرقمية، ويتم التحكم في نظام الترفيه والمكون من شاشة وسطية من خلال أزرار وبكر خلف عصا ناقل الحركة في الكونسول الوسطي، اما كرسي السائق يمكن التحكم في اتجهاته كهربائيًا في بعض الفئات، كما يمكن إضافة ميزة تسخين المقاعد الأمامية، كما يتوافر للمقصورة الداخلية فرش جلد مع تطعيمات قماش، كما تتمتع أيضًا بإمكانية تشغيل/ إيقاف المحرك من خلال زر خاص، مع فرامل يد كهربائية، بالإضافة إلى تكييف يعمل باللمس.

المصدر: Egypt automotive

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