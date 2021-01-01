تستعد شركة بيستون إيجيبت، لطرح مجموعة من سيارات بيستون فاو ، في السوق المصرية، ومنها السيارة بيسون T33 والتي من المتوقع أن تكون أحد أبرز الطرازات التي ستنافس في فئتها في السوق المحلي، نظرًا لما تتمتع به علامة “فاو” المالكة لعلامة “بستيون” من تاريخ طويل وخبرة عميقة في عالم صناعة السيارات، امتدت قرابة الـ 70عامًا.
تتمتع T33 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 16 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 114 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن/متر عند 3600 لفة/دقيقة.. بينما يرتبط المحرك اختياريًا بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات
تضم السيارة بمجموعة من أنظمة الآمان والسلامة العامة المتوفرة فيها، ومن أبرز هذه الأنظمة:
نظام فتح السيارة الذكي
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العلامات الصينية تغزو الأسواق المصرية .. بيسون T33 في طريقها إلى مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق