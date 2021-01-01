الصين تطلق قمرا فريدا من نوعه إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الاثنين بإطلاق قمر آخر إلى الفضاء ستستخدمه للأرصاد الجوية ومراقبة سطح الأرض.
وتبعا لوسائل الإعلام الصينية فإن قمر Fengyun-3E الصيني أطلق صباح اليوم من مركز جيوغوان في مقاطعة قانسو، بتمام الساعة 7:28 بالتوقيت المحلي (2:28 بتوقيت موسكو).
واستخدم في إرسال القمر إلى مدارات الأرض صاروخ فضائي صيني من نوع Long March-4C، لتكون هذه المهمة هي العملية رقم 377 لإطلاق الصواريخ Long March إلى الفضاء.
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