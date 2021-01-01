الصحة المصرية تعلن تغير شكل أعراض فيروس كورونا

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قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إن أعراض كورونا لم تختلف ولكن حدث تغير في شكل الأعراض.



وأضاف المصدر أن "التغير في شكل أعراض الفيروس تمثل في ارتفاع درجة الحرارة لفترة أطول والكحة بدلا من جافة أصبحت مصاحبة لبعض الإفرازات وآلام في الجسد وتورم العينين وظهور الطفح الجلدي".



وتابع أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم تحدث لهم أي مضاعفات غريبة أو خطيرة بعد الحصول على اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا جميعا معروفة وهي ارتفاع في درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو صداع بسيط تزول هذه الأعراض في غضون يومين ولا تحتاج لأخذ مسكنات أو الذهاب إلى طبيب.

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وكشف المصدر، عن عدم رصد المتحور "دلتا" من فيروس كورونا في البلاد، وقال في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن الوزارة عملت على إجراء دراسات جينية خاصة على مصابي الفيروس في مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية ووصل عدد الدراسات إلى 350 بحثا جينيا ولم تثبت الدراسات وجود متحور "دلتا" في مصر أو حدوث تحورات للفيروس حتى الآن وما يوجد هو ثلاث سلالات من فيروس كورونا داخل مصر فقط.وتابع المصدر أن أعراض المتحور "دلتا" هي نفس أعراض فيروس كورونا ولكنها أشد.وأكد أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات في البلاد حيث سجلت الوزارة أمس أقل عدد يومي من الإصابات على مدار 7 أشهر مضت مشيرا إلى أن مصر لن تسجل صفر إصابات ولكن الإصابات التي يتم تسجيلها ستكون متوسطة وخفيفة.وأعلن المصدر أنه يمكن السيطرة على الفيروس في حال تطعيم من 60 لـ70 % من المواطنين موضحا أن بلاده تسعى إلى الانتهاء من تطعيم قرابة 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.