

الشاي الأخضر بالليمون يقي من أمراض العصر الشاي الأخضر بالليمون يقي من أمراض العصر

الشاي الأخضر بالليمون، غير أنه يُساعد في إنقاض الوزن، وهو المُتعارف عليه، إلا أنه قد توصلت الأبحاث أنه يقي من أمراض خطيرة، وتعد تلك الأمراض من أمراض العصر، التي باتت تحاوطنا. وفقًا لموقع healthline.



فيما يلي 5 من أهم الفوائد الصحية للشاي الأخضر بالليمون.



5-غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر والليمون غنيان بمضادات الأكسدة. وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة.

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الشاي الأخضر، على وجه الخصوص، غني بمضادات الأكسدة مثل، حمض الكلوروجينيك ، والثيوجالينويعتبر الليمون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة حمض الأسكوربيك والهسبريدين والنارينجين وحمض الفيروليك.تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة والمرض. وقد تحمي من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة .4-يقي من مرض السكريومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الشاي. يمكن أن يساعد في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم. والحماية من مرض السكري من النوع 2.وفقًا لإحدى المراجعات، يرتبط شرب الشاي الأخضر، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، والمضاعفات المرتبطة بمرض السكريشرب الشاي بانتظام قد يقلل أيضًا من الالتهاب ويعزز قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة.وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 92 شخصًا مصابًا بداء السكري، من النوع 2 أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة 16 أسبوعًا، قلل من مقاومة الأنسولين. قد يساعد هذا في دعم التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم .3- يعزز صحة القلبوجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر والليمون مرتبطان بفوائد عديدة لصحة القلب.في الواقع، أفادت إحدى المراجعات أن الحمضيات الفلافونويد، بما في ذلك تلك الموجودة في الليمون، تحسن وظيفة الأوعية الدموية، وتدعم مستويات الكوليسترول الصحية.وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا الليمون يوميًا قد انخفض لديهم مستويات ضغط الدم، خاصةً عند المشي بانتظام.وبالمثل، أظهر تحليل لتسع دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي بانتظام. لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.علاوة على ذلك، وجدت مراجعة حديثة لـ 24 دراسة أيضًا أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي المرتفع، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.2- يدعم صحة الدماغتشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر والليمون قد يقدمان العديد من الفوائد المحتملة لصحة الدماغ.على سبيل المثال، وجدت مراجعة واحدة من ثماني دراسات أن شرب الشاي كان مرتبطًا في بعض الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.وجدت دراسة أخرى أن تناول الشاي الأخضر بشكل متكرر. يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي لمرضى الزهايمر .1-يساعد في الحماية من السرطانقد يمتلك كل من الشاي والليمون خصائص قوية لمكافحة السرطان.تشير العديد من الدراسات إلى أن بعض المركبات المستخلصة من الليمون يمكن أن تساعد في منع نمو وانتشار الخلايا السرطانيةربطت الأبحاث أيضًا الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. على وجه الخصوص. تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في الحماية من خلايا سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا.