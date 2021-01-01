

السيسي يمنح رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى السيسي يمنح رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.



وقد أعرب الرئيس عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر



لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

فيما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد سيادته دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.