الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

عرض الإعلامي أحمد موسي ، مقدم برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد، مقطع فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي، بتنظيم مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب.







وتناول الرئيس السيسي مستجدات سد النهضة، وأن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

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وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ وذلك على الرغم مما تملكه مصر من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021.واختتم الرئيس السيسي كلمته بالشكر للدول الصديقة والتي تبذل جهودا للوساطة في قضية سد النهضة لما تمثله القضية من أهمية للشعب المصري.