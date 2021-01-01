الدوري الممتاز.. موعد مباراة النادي الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة



مباراة الأهلي ضد سموحة مباراة الأهلي ضد سموحة

يحل فريق النادي الأهلي ، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سموحة، اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.







موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة:



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وتقام مباراة النادي الأهلي ضد سموحة في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.الأهلي ضد سموحة:ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمصالحة جماهيره بالفوز على سموحة في مباراة اليوم، بعد التعادل الإيجابي أمام بيراميدز 2 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى الثأر من الموج الأزرق الذي خسر أمامه بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول.وجاءت قائمة النادي الأهلي لمواجهة سموحة كالتالي:ضمت قائمة النادي الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.وشهدت قائمة النادي الأهلي إستبعاد بدر بانون للإيقاف ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية البدنية فيما عاد للقائمة من جديد أيمن اشرف بعد إنتهاء إيقاه..على الجانب الآخر يطمح سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي، لتأمين تواجده في المربع الذهبي بـ الدوري الممتاز.وسقط سموحة بثلاثية نظيفة أمام الإسماعيلي، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.ترتيب الأهلي وسموحة:ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 42 نقطة “ مع تبقي 7 مباريات مؤجلة له”، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز الرابع.