الدنمارك تتأهل لنصف نهائى يورو 2020 بثنائية ضد التشيك.. فيديو



المنتخب الدنماركى المنتخب الدنماركى

حسم المنتخب الدنماركى تأهله للدور نصف النهائي من يورو 2020، عقب فوزه على نظيره التشيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "باكو الأولمبي" بآذربيجان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والمقامة في الوقت الحالي وتستمر حتى 11 يوليو الجاري.



ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الدنماركى في الدور نصف النهائي لأمم أوروبا 2020، مع الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت.



أحرز توماس ديلاني هدف التقدم لصالح المنتخب الدنماركى في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

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