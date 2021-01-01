الدكتور علي جمعة: المنتحر ليس كافرًا ويجب تغسيله وتكفينه .. ولا يجوز منع شارب الخمر من الصلاة ويجب نصحه.. فيديو



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متحدثا عن منع شارب الخمر من الصلاة، إن الخمر أم الخبائث لكن الصلاة أعلى منها، فمن يشرب الخمر لا يمكن منعه من الصلاة.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه يجب أن ننصح شارب الخمر بأن يتوقف ويبتعد عن شرب الخمر وترك هذا الإثم ولكن يمكن أبدا أن ننهاه عن الصلاة وهي الفريضة، فلا يصح منع شارب الخمر من الصلاة.



وأشار إلى أنه لا يجوز منع شارب الخمر من الصلاة، ولا ينبغي أن نذم شارب الخمر ونكيل له الكلام المذموم، وعلينا أن نأمره بالمعروف أن يحرص على الصلاة ولا يتركها وننصحه بأن يبطل شرب الخمر ويتوقف عنه.

قد يعجبك أيضا...

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المنتحر يلي بنفسه ويعرض حياته للهلاك ولا يقدم عليه إلا الأشرار.وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، منوها أن الانتحار حرام شرعًا ولكن المنتحر ليس كافرًا.وأشار إلى أن المنتحر لو حاول الانتحار ولكنه فشل، فهو بذلك قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.وأكد أن الله يحب عباده، وعلى الشخص أن يعتقد أن الكون ليس ملكًا له ، فالكون كله ملك لله تعالى هو الذي يسيره بحكمته تعالى.قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن خلع الحجاب إثم على المرأة باتفاق علماء المسلمين بلا خلاف.وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن كل فقهاء المسلمين يرون بوجوب حجاب المرأة وخلعها للحجاب تكون بذلك قد ارتكبت إثما، ولكن هذا خلع الحجاب ليس كترك الصلاة، فالصلاة فريضة وأحد أركان الإسلام التي بها يكتمل الدين.وأشار إلى أن هناك فرقا بين الكبائر والصغائر فليس كل الذنوب في درجة واحدة.