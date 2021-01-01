

الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن عبور كويكب صغير من عائلة "أبولو" بالقرب من الأرض الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن عبور كويكب صغير من عائلة "أبولو" بالقرب من الأرض

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية شهدت، اليوم السبت، عبور كويكب صغير عند الساعة الـ07:57 صباحا بتوقيت السعودية.



وفي التفاصيل، أوضح ماجد أبو زاهرة أن هذا الكويكب الصغير يسمى "2021 NA"، وقطره 7 أمتار، وسيمر على بعد 0.17 مسافة قمرية، أو 65.820 كيلومترا، وهو يتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية، الساعة الـ04:57 صباحا بتوقيت غرينتش، وأنه ليس في مسار اصطدامه بكوكبنا"، مشيرا إلى أنه "تم اكتشاف الكويكب "2021 NA" بواسطة منظومة مرصد "بان ستارز" بهاواي، في الأول من يوليو الجاري، أي قبل يومين فقط من اقترابه، وأنه ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى "أبولو"، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 5.3 و12 مترا، وهو أيضا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض".



وكشف أبو زاهرة أنه "لو كان هذا الكويكب على مسار اصطدامه بكوكبنا، فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو أمر يحدث مرات عدة في السنة".

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وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن "العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة من الأرض يعتبر إنجازا كبيرا، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبا من الأرض، ليكون ساطعًا بدرجة كافية"، لافتا إلى أن "مثل هذه الفرص تستغل لتعلم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها"، حيث أن "هذه الأجسام مثل آلة الزمن، من مخلفات تشكّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا، إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل".يذكر أن هذا الكويكب رقم 68 الذي يمر بالقرب من الأرض ضمن (واحد مسافة قمرية) أو 384.401 كيلومتر منذ بداية العام، والأول هذا الشهر.