أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية شهدت، اليوم السبت، عبور كويكب صغير عند الساعة الـ07:57 صباحا بتوقيت السعودية.
وفي التفاصيل، أوضح ماجد أبو زاهرة أن هذا الكويكب الصغير يسمى "2021 NA"، وقطره 7 أمتار، وسيمر على بعد 0.17 مسافة قمرية، أو 65.820 كيلومترا، وهو يتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية، الساعة الـ04:57 صباحا بتوقيت غرينتش، وأنه ليس في مسار اصطدامه بكوكبنا"، مشيرا إلى أنه "تم اكتشاف الكويكب "2021 NA" بواسطة منظومة مرصد "بان ستارز" بهاواي، في الأول من يوليو الجاري، أي قبل يومين فقط من اقترابه، وأنه ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى "أبولو"، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 5.3 و12 مترا، وهو أيضا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض".
وكشف أبو زاهرة أنه "لو كان هذا الكويكب على مسار اصطدامه بكوكبنا، فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو أمر يحدث مرات عدة في السنة".
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التعليقات على الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن عبور كويكب صغير من عائلة "أبولو" بالقرب من الأرض
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