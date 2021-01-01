قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إغلاق التطبيقات المودوة على جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام، مع ترك تطبيقى تسجيل الحضور والإطلاع على الكتب بطريقة "pdf" فقط، حيث استقبل الطلاب رسالة، تؤكد أنه تم غلق جميع التطبيقات على التابلت، وأصبح الجهاز هدفه لتسجيل الحضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة pdf.
وقالت مصادر مسئولة، إن الهدف من غلق التابلت هو منع أى محاولات غش من قبل الطلاب داخل اللجنة أثناء تأدية الامتحانات، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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التعليقات على التعليم تغلق تطبيقات تابلت الثانوية وتتيح تسجيل الحضور والإطلاع على الكتاب
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