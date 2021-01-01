التعليم تغلق تطبيقات تابلت الثانوية وتتيح تسجيل الحضور والإطلاع على الكتاب

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إغلاق التطبيقات المودوة على جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي العام، مع ترك تطبيقى تسجيل الحضور والإطلاع على الكتب بطريقة "pdf" فقط، حيث استقبل الطلاب رسالة، تؤكد أنه تم غلق جميع التطبيقات على التابلت، وأصبح الجهاز هدفه لتسجيل الحضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة pdf.


وقالت مصادر مسئولة، إن الهدف من غلق التابلت هو منع أى محاولات غش من قبل الطلاب داخل اللجنة أثناء تأدية الامتحانات، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

المصدر: youm7

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