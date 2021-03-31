

البورصة المصرية تصعد هامشيًا بالمستهل بدعم مشتريات الأجانب البورصة المصرية تصعد هامشيًا بالمستهل بدعم مشتريات الأجانب

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع، ليصعد المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 10168 نقطة.



وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 659.421 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، مقابل توجه الأجانب نحو الشراء .



وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 39 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 13 مليون ورقة منفذة على 1.4 ألف عملية.

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وتم التداول على 122 سهم، ارتفع منهم نحو35 أسهم، وانخفض نحو 11 سهم، ولم تتغير مستويات 76 سهم.اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس، ليهبط المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.87%، ليصل إلى مستوى 10155 نقطة.وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 657.170 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، مقابل توجه العرب نحو الشراء .وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 313.6 مليون ورقة منفذة على 41 ألف عملية.وتم التداول على 203 سهم، ارتفع منهم نحو15 أسهم، وانخفض نحو 152 سهم، ولم تتغير مستويات 27 سهم.وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 667.3 مليار جنيه، مقابل 655.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، بارتفاع 1.75%.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,256.62 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.51%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1.96 % صعودا مغلقا الفترة عند 2,323.01 نقطة بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.6 % مغلقا الفترة عند 1,739.75 نقطة.وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعًا بنحو 0.31 % مغلقا عند 12,813.25 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.96 % مغلقا الفترة عند 3,278.77 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 95.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,659 مليون ورقة منفذة على 1,123 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 60.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 10,342 مليون ورقة منفذة على 843 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.2 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.9 % و العرب على 7.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 608.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 288.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.