البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

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البورصة المصرية تربح 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 12 يوليو، كما ربح رأس المال السوقي نحو 4.095 مليار جنيه ليغلق عند 659.309 مليار جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» ليغلق عند مستوى 10.233 نقطة بنحو79%، كما زاد «إيجي إكس 50» بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 2.119 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.86% ليغلق عند مستوى 12.609 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.09% ليغلق عند مستوى 2321 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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