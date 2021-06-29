

البنك المركزي ينفي إلغاء التعامل ببعض النقود الورقية البنك المركزي ينفي إلغاء التعامل ببعض النقود الورقية

ردا على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد البنك المركزي المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.



وجدد البنك المركزي، في بيان له، اليوم السبت، نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشددا على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.



وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة فيما ينسب إليه من أخبار، وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.