البنك المركزى يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق

أعلن البنك المركزى عن السماح للبنوك وفروعها بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق شريطة الحصول على موافقة المركزي قبل التعاقد مع وزارتى التموين والعدل.
وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل.
وحدد المركزى عددا من الشروط والضوابط لتقديم تلك الخدمات منها السماح للبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزي بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجارى، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
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