

البنك العقاري يخفض حصته في أسهم رأسمال الخليجية الكندية إلى 0.123% البنك العقاري يخفض حصته في أسهم رأسمال الخليجية الكندية إلى 0.123%

قالت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن البنك العقاري المصري العربي خفض حصته في أسهم رأسمال شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 3.28% إلى 0.123%، من خلال بيع 157.85 ألف سهم، بقيمة 9.5 مليون جنيه، بمتوسط سعر 60.19 جنيه.



وحققت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، صافي خسائر بلغ 1.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 236.59 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.



ولم تتضمن القوائم المالية تحقيق الشركة أي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.