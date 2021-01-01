

البنتاجون يعلن عن هجوم جديد على القوات الأمريكية في سوريا البنتاجون يعلن عن هجوم جديد على القوات الأمريكية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أمريكي بـ"البنتاجون" لوكالة "رويترز" البريطانية إن القوات الأمريكية في شرق سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر يوم السبت لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأشارت الوكالة إلى أن هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة هجمات على أفراد أمريكيين في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة.



وقال المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الهجوم وقع في كونوكو في سوريا.

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واستُهدف دبلوماسيون وقوات أمريكية في العراق وسوريا بثلاث هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يوم الأربعاء وحده، بما في ذلك 14 صاروخًا على الأقل أصابت قاعدة جوية عراقية تستضيف القوات الأمريكية، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية.في حين لم تكن هناك ادعاءات فورية بالمسؤولية عن الهجمات، يعتقد محللون أنها كانت جزءًا من حملة شنتها الميليشيات المدعومة من إيران.وتعهدت فصائل عراقية متحالفة مع إيران بالرد بعد أن قتلت ضربات أمريكية على الحدود العراقية السورية أربعة من أعضائها الشهر الماضي.ونفت إيران دعمها للهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأدانت الضربات الجوية الأمريكية على الجماعات المدعومة من إيران.تجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران بهدف إعادة الدولتين إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي تخلت عنه إدارة ترامب. لم يتم تحديد موعد للجولة التالية من المحادثات، التي تم تأجيلها في 20 يونيو.