البنتاجون: قد نشن ضربات جوية ضد حركة طالبان أثناء الانسحاب من أفغانستان

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البنتاجون: قد نشن ضربات جوية ضد حركة طالبان أثناء الانسحاب من أفغانستان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية قد تشن ضربات جوية ضد حركة طالبان أثناء عملية الانسحاب من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربى -حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "من الواضح أن حركة طالبان لها طموح في الوصول إلى الحكم إلا أن سيطرتها على كامل أفغانستان ليس أمرا حتميا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن أمن المطارات بأفغانستان على رأس الأولويات للولايات المتحدة مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد نحو شهر ونصف الشهر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه سيتم استكمال سحب قوات بلاده من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مبكرا عن الموعد المقرر سابقا وهو 11 سبتمبر.

المصدر: اليوم السابع

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