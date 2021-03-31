

الاثنين.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بالزيادات الجديدة الاثنين.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بالزيادات الجديدة

يبحث العاملون بالدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري لكل وزارة أو هيئة والجهات الحكومية لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة، الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحي.



وتقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم الاثنين ١٢ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ١٣ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ١٤ يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٦، ٢٧ يوليو ٢٠٢١.



وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.

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وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية سابق، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر المقبل بدءًا من ١٢ يوليو ٢٠٢١.وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، عن 2021/2022 خلال مناقشات الموازنة بالجلسة العامة، عن ارتفاع مخصصات أجور ورواتب جميع العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة، حيث تأتي تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة لتعكس ارتفاعًا بالعام المالي الجديد حيث تصل إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالي الحالي 2020/2021، وكذلك ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه العام الحالي.وزيادة أجور الوظائف الدائمة وتظهر في المرتبات الأساسية لتصل إلى 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021، فضلًا عن زيادة في الأجر الوظيفي ليصل إلى 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الحالي.والتكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧,٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه .ورصدت «بوابة أخبار اليوم» كل نسب الزيادات بمرتبات العاملين بالدولة بدأ من رفع الحد الأدنى للأجور والدرجات الوظيفية حتى العلاوة قبل صرفها بشهر يوليو المقبل وهي كالتالي:١- رفع الحد الأدنى للأجور أصبح من يتقاضى 2000 جنيه الحد الأدنى للأجور قبل القرارات الأخيرة 2400 جنيه، وذلك لموظفي الدرجة السادسة.2-أما موظفي الدرجة الخامسة والذين كانوا يتقاضون 2200 أصبحت رواتبهم بعد زيادة يوليو 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، وموظفي الدرجة الرابعة زادت رواتبهم من 2400 إلى 2880 جنيهًا.3- رواتب موظفي الدرجة الثالثة زيادة فبعد أن كانوا يتقاضون 2600 أصبح راتبهم 3120 جنيهًا، في حين زادت رواتب موظفي الدرجة الثانية 3000 إلى 3600 جنيه، على أن يحصل موظفي الدرجة الأولى 4200 جنيه بعد أن كانوا يتقاضون 3500.4- درجة مدير عام ارتفع راتبهم من 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ليرتفع موظفي الدرجة العليا من 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية، في حين ارتفعت رواتب الدرجة الممتازة من 7000 إلى 8400 جنيه.5-حافز إضافي شهريويضاف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، حافز إضافي الشهري، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وذلك بفئات مالية مقطوعة كالتالي:- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.أو ما يعادل كل منها، ويُعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.٦-علاوة خاصة بـ75 جنيها كحد أدنىومن المنتظر أيضًا، منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وبحد أدني شهريًا، وذلك بداية من الشهر المقبل.