الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

صورة الخبر: الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام
الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

أعلنت علامة Tecno التابعة لشركة Transsion عن هاتفها الجديد الذي صنّف من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذه السنة.

ويأتي هاتف Tecno Phantom X الجديد بهيكل متين مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.5/73.8/8.7) ملم، ووزنه 201غ.

وجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Gorilla Glass 5.

ويعمل الجهاز بمعالج Mediatek Helio G95 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (48+8) ميغابيكسل.

وزود الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات HIOS 7.6، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68937

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager