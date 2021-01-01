أعلنت علامة Tecno التابعة لشركة Transsion عن هاتفها الجديد الذي صنّف من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذه السنة.
ويأتي هاتف Tecno Phantom X الجديد بهيكل متين مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.5/73.8/8.7) ملم، ووزنه 201غ.
وجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Gorilla Glass 5.
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التعليقات على الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام
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