

الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام الإعلان عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

أعلنت علامة Tecno التابعة لشركة Transsion عن هاتفها الجديد الذي صنّف من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذه السنة.



ويأتي هاتف Tecno Phantom X الجديد بهيكل متين مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.5/73.8/8.7) ملم، ووزنه 201غ.



وجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Gorilla Glass 5.

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ويعمل الجهاز بمعالج Mediatek Helio G95 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (48+8) ميغابيكسل.وزود الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات HIOS 7.6، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.