

الإسكان: 27 الشهر الجارى آخر موعد لتسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بقنا الجديدة الإسكان: 27 الشهر الجارى آخر موعد لتسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بقنا الجديدة

حدد جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يوم الثلاثاء 27/7/2021، كآخر موعد لتسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي المرحلة الـ11 المحجوزة بالقرعة العلنية، وقطع أراضي الإسكان المتميز المحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني بمدينة قنا الجديدة.





وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة،.انه سيتم تسليم القطع أرقام ( 30 – 36 – 46 – 48 – 59 – 73 – 79 – 97 – 99 – 132 – 140 – 145 – 147 – 152 – 173 – 175 – 186 – 199 – 200 – 204 - 206)، بالحي الرابع، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع أرقام (33 – 56 – 57 – 62 – 63 – 70 – 96 – 100 – 120 – 145 – 150 – 152 – 186 – 203 – 206 – 244 - 280 – 281 – 297 – 315 – 319 – 335 – 341 – 342 – 360 – 377 – 381 - 389)، بغرب المدينة أ، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع أرقام (14 – 23 – 26 – 55 – 62 – 77 – 86 – 89 – 109 – 110 – 112 – 122 – 133 – 141 – 151 – 158 – 160 – 217 – 234 – 253 – 290 - 291)، بغرب المدينة ب، يوم الثلاثاء 13/7/2021.





وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 39 – 45 – 48 – 55 – 59 - 60 – 61 - 70)، بغرب المدينة ج، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع أرقام ( 10 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 51 – 56 – 61 – 63 – 65 – 67 – 77 – 88 – 90 – 101 – 102 – 144 – 160 – 164 – 168 – 170 - 174)، بغرب المدينة ج، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع أرقام ( 47 – 200 – 235 – 338 – 349 – 409 – 493 – 504 – 682 – 702 – 708 – 722 – 742 - 750)، بالمجاورتين الأولى والثانية بالحي الأول، والقطع أرقام ( 30 – 51 – 99 – 111 – 136 – 167 – 183 – 185 – 206 – 216 – 226 – 247 – 295 – 297 – 502)، بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، يوم الأحد 18/7/2021، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 25/7/2021 : الثلاثاء 27/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.





وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، وتشمل القطع أرقام (110 – 132 – 146 – 156 – 166 – 167 – 179 – 180 – 187)، بالمجاورة الثانية بالحي الرابع، يوم الأحد 25/7/2021، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الإثنين 26/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام.