الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس



طقس شديد الحرارة طقس شديد الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.



