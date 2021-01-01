الأرصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38
الأرصاد الجوية: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على معظم الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 22

بورسعيد 33 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 29

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 29

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. تصل لـ 44 درجة

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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