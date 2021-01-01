تم اكتشاف أربعة كواكب مؤخرًا على بعد حوالي 130 سنة ضوئية من الأرض، وبالنظرة الأولية اتضح أن تلك الكواكب في بداية تكوينها أو ما يعرفه العلماء بـ مرحلة المراهقة للكواكب، والتي من الممكن أن تكشف لـ العلماء كثيرًا عن السنوات الأولى من كوكب الأرض.
الكواكب الخارجية ، المعروفة باسم TOI 2076 b و TOI 2076 c و TOI 2076 d و TOI 1807 B ، تدور حول النجوم TOI 2076 و TOI 1807 على التوالي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت "كريستينا هيدجز" الكاتبة الرئيسية للدراسة ، إن الكواكب المكتشفة حديثًا أكبر من الأرض ، ويتراوح حجمها بين ضعفين وأربعة أضعاف حجم كوكبنا ، ولا تزال في المرحلة الانتقالية من دورات حياتها.
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التعليقات على اكتشاف 4 كواكب في مرحلة المراهقة .. تفاصيل
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