

اكتشاف 4 كواكب في مرحلة المراهقة .. تفاصيل اكتشاف 4 كواكب في مرحلة المراهقة .. تفاصيل

تم اكتشاف أربعة كواكب مؤخرًا على بعد حوالي 130 سنة ضوئية من الأرض، وبالنظرة الأولية اتضح أن تلك الكواكب في بداية تكوينها أو ما يعرفه العلماء بـ مرحلة المراهقة للكواكب، والتي من الممكن أن تكشف لـ العلماء كثيرًا عن السنوات الأولى من كوكب الأرض.



الكواكب الخارجية ، المعروفة باسم TOI 2076 b و TOI 2076 c و TOI 2076 d و TOI 1807 B ، تدور حول النجوم TOI 2076 و TOI 1807 على التوالي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت "كريستينا هيدجز" الكاتبة الرئيسية للدراسة ، إن الكواكب المكتشفة حديثًا أكبر من الأرض ، ويتراوح حجمها بين ضعفين وأربعة أضعاف حجم كوكبنا ، ولا تزال في المرحلة الانتقالية من دورات حياتها.

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فيما أضافت "هيدجز" عالمة الفلك في معهد باي منطقة للبحوث البيئية ومركز أبحاث أميس التابع لناسا ، في بيان: "الكواكب في كلا النظامين في مرحلة انتقالية ، أو في مرحلة المراهقة ، من دورة حياتها".كما أشارت: "الكواكب الأربعة ليسوا في أوائل التكوين، لكنهم أيضًا لم يستقروا، لذلك تعلم المزيد عن الكواكب في مرحلة المراهقة هذه سيساعدنا في النهاية على فهم الكواكب القديمة في الأنظمة الأخرى كـ كوكب الأرض".تم اكتشاف الكواكب بواسطة ساتل مسح الكواكب الخارجية العابر (TESS) التابع لناسا في الكوكبين الشماليين من Boötes و Canes Venatici ، على التوالي ، اللذان يبعدان حوالي 30 سنة ضوئية عن بعضهما البعض.