تمكن مجموعة من العلماء من اكتشاف 7 مقابر للمسيحين الفايكنج الذين عاشوا قبل حوالي 1000 عام، وعثر في المقابر على هياكل عظمية جيدة الحفظ، بما في ذلك رضيعان توأم، في بلدة سيجتونا السويدية، وضمت محتويات المقابر عظام 8 أشخاص، 4 بالغين و4 أطفال كانوا على الأرجح من الفايكنج الذين تحولوا إلى المسيحية، وفق موقع "لايف سيانس" العلمي.
وقال يوهان رانر، مدير مشروع عمليات التنقيب في الموقع: "إن معظم الناس دفنوا على ظهورهم في وضع من الشرق والغرب، في حين أن الأشخاص الذين اتبعوا معتقدات الفايكنج التقليدية في هذه المنطقة من السويد في هذا الوقت كانوا يميلون إلى حرق جثثهم".
كما عثروا على رواسب من الفحم وفي بعض الحالات توابيت محترقة جزئيًا، مما يشير إلى أن طقوس النار كانت متورطة في أربع مدافن على الأقل، وقال رانر لـ Live Science في رسالة بالبريد الإلكتروني: "مثل هذه الظواهر شائعة إلى حد ما في قبور كريستيان فايكنج، لكنها كانت نادرة في السابق في سيجتونا".
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التعليقات على اكتشاف مقابر للفايكنج بها هياكل عظمية وأثار عمرها أكثر من 1000 عام بالسويد
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