اكتشاف مصدر للميثان على سطح أحد أقمار زحل قد يكون بيئة مواتية للحياة

اكتشف علماء الفلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجامعة باريس للعلوم والآداب مصدرا مجهولا لغاز الميثان على سطح إنسيلادوس، أحد أقمار كوكب زحل، وهو ما قد يشكل بيئة مواتية للحياة هناك.
وجاء في مقال نشرته مجلة Nature العلمية أن المعطيات تم الحصول عليها بفضل مركبة "كاسيني" الفضائية لوكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، وتشير إلى وجود محيط داخلي سائل على سطح إنسيلادوس.
ويرجح تحليل الدخان الذي بعثه المحيط إلى الفضاء، وجود منافس مائية حرارية قلوية في قاع المحيط، علما بأنه على الأرض تحتضن المنافس المماثلة أنظمة بيئية للبكتيريا غنية بالجراثيم المولدة للميثان.
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