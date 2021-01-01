اعرف تريندات ألوان الطلاء لغرف النوم فى 2021.. من الزاهية للترابية



اعرف تريندات ألوان الطلاء اعرف تريندات ألوان الطلاء

يبحث كل إنسان عن الراحة والتي يعثر عليها عند النوم، لذلك يهتم بتفاصيل ديكور غرفة النوم، من حيث تناسق ألوان قطع الأثاث مع طلاء الجدران، بحيث تكون مواكبة لأحدث خطوط الموضة لهذا العام، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز تريندات ألوان الطلاء لغرف النوم لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع " newdecortrends".





تريندات ألوان الطلاء لغرف النوم .. لون برتقالى مشمشى

يعتبر اللون البرتقالى المشمشى من أحدث ألوان طلاء غرف النوم، لهذا العام، ومن الألوان التي يمكن مزجها مع اللون البني والأسود أو الأبيض، حيث يجمع بذلك بين النغمات الطبيعية والعناصر الاستوائية.



البنى المحمر

وفي عام 2021 أصبح اللون الأحمر من أقوى ألوان الطلاء، وأحدثها بدرجاتها الداكنة، وخاصة البنى المحمر، والذى يوجد في قطع الأثاث الكبيرة وقطع الديكور الصغيرة، مع إضافة قطع ديكور داكنة، والتي لا تزال على الموضة.

لون التراكوتاتعتبر الألوان الترابية والتي منها لون " التراكوتا "، من الألوان الحديثة، ويمكن دمجه مع اللون الأحمر الداكن، من خلال إضافة قطع ديكور بلون الأحمر لتزيين المنزل.اللون الأسود المعدنييعد من أحدث تريندات ألوان الطلاء لغرف النوم استخدام الأسود المعدنى لطلاء السقف، ويعتبر من الألوان التي تتوافق مع جميع ألوان الطلاء الأخرى، حيث يساعد في الحصول على ديكور متناسق الألوان.أخضر زيتونىكان اللون الأخضر أحد ألوان الطلاء الأساسية لعام 2019، وعاد مرة أخرى في عام 2021، سواء في ألوان الطلاء أو قطع الديكور المنزلى.اللون الأصفر الذهبيبدأ لون النحاس المصنوع من الذهب الأصفر في الظهور في منتصف عام 2019 وعاد مرة أخرى ضمن أحدث ألوان طلاء غرف النوم لعام 2021، حيث يساعد في الحصول على غرفة مشرقة .اللون الأزرقيعتبر اللون الأزرق من الألوان النابضة بالحياة، كما يتوافق مع العديد من ألوان الطلاء المختلفة، ويساعد على جعل الغرفة تبدو مشرقة ويحسن الحالة النفسية.الألوان الزاهيةتعد الألوان الزاهية المتناقضة من أحدث ألوان طلاء غرف النوم، والتي تناسب رسومات الحائط والمطبوعات الهندسية.











