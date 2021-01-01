اعرف الوقت المناسب لتناول الوجبات قبل التمارين

نحتاج إلى تخزين الطاقة قبل إجراء أى نوع من التمارين الرياضية، ولكن تناول وجبة دسمة قبل التمرين يمكن أن يجعلك بالتأكيد تشعر بعدم الارتياح، لذلك يفضل تناول وجبات خفيفة قبل إجراء أي تمرين خاصة التمارين القوية مثل رفع الأثقال، ويمكن أن تشمل تلك الوجبات الكربوهيدرات والألياف، حيث تُهضم الكربوهيدرات بسهولة وتتحلل لتزويدك بالطاقة، ولعل بعض هذه الأطعمة هي الموز وزبدة الفول السوداني والخبز المحمص، وفقًا لتقرير منشور بموقع "Healthline".
عادة ما يستغرق هضم الطعام حوالي 3-4 ساعات، فإذا كنت قد تناولت وجبة متوسطة الحجم فمن الأفضل الانتظار على الأقل لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين، وقتها يمكنك إجراء التمرين الخاص بك دون الشعور بعدم الراحة أو اضطراب في المعدة.
أما إذا كنت قد تناولت وجبة كبيرة الحجم، فمن الأفضل الانتظار من 3 إلى 4 ساعات قبل التمرين، كما لا يفضل ممارسة الرياضة على معدة فارغة، فمن الممكن تناول أطعمة سهلة الهضم والتي يمكن أن توفر لك الطاقة اللازمة للتمرين.
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