

اعرفى تعملى إيه لبشرتك الصبح لو نمتى بالمكياج.. "انقذى ما يمكن إنقاذه" اعرفى تعملى إيه لبشرتك الصبح لو نمتى بالمكياج.. "انقذى ما يمكن إنقاذه"

نبذل جميعًا كل ما في وسعنا للعناية بالبشرة، فدائما لدينا روتين ثابت للعناية بالبشرة وبعض قواعد العناية بها للتأكد من من الحفاظ على بشرة صحية.



ولكن بصرف النظر عن الروتين المعتاد للعناية بالبشرة، من المهم أيضًا التأكد من أننا نحمى مسامنا من الانسداد بالأوساخ أو التلوث أو المكياج، حيث قد يحدث أن تضطرى للنوم بدون إزالة المكياج، وقد يكون هذا هو الخطأ الوحيد الذي يضر روتين العناية بالبشرة لدينا، لأن هذا يمكن أن يسد مسامنا ويسبب مشاكل جلدية متعددة مثل الرؤوس السوداء، حب الشباب، وأكثر من ذلك بكثير.



ومن الأفضل أن تأخذي بضع دقائق لمسح مكياجك قبل أن تذهبى إلى السرير، ولكن إذا فاتتكِ تلك الخطوة لا تقلقي، ففي التقرير التالى يوضح موقع "ستايل كريز" روتين العناية بالبشرة الذي يجب أن تتبعينه في الصباح بعد النوم بمكياجك:

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1. إزالة الماكياج:أول شيء عليك القيام به هو إزالة مكياجك في الصباح، استخدمي لذلك منظفًا جيدًا أو مزيلًا للمكياج أو استخدمي زيتًا طبيعيًا مثل زيت الزيتون أو زيت الأطفال لإزالة مكياجك، واغسلى وجهك بغسول وجه لطيف.2. التونر:لا تنسي توحيد لون بشرتك باستخدام تونر خالٍ من الكحول، وحاولى استخدام شيء طبيعي مثل ماء الورد أو ماء الصبار أو ربما التونر الذى يحتوى على مكونات طبيعية.3.تقشير البشرة:قشري بشرتك بمقشر لطيف، حيث سيساعد التقشير في تنظيف المسام وإزالة جميع الشوائب وإزالة انسدادها، وتذكري أن تكوني لطيفة للغاية مع المقشر حتى لا تضرى بشرتك بشكل أكبر.4. ماسكات الوجه:استخدمى ماسكًا بسيطًا مهدئًا للوجه لتدليل بشرتك بعد ذلك، واستخدمي ماسك مرطب بالصبار أو العسل ودعيه يغذي بشرتك ويرطبها، يمكنك أيضًا استخدام العديد من الأقنعة المرطبة للوجه مثل الخيار.5. زيوت الوجه:الزيوت الطبيعية قد تكون مفيدة جدا للوجه، فقط ضعي القليل من زيت الوجه أو مرطب خفيف ودلكي برفق على بشرتك لمدة تصل إلى 5 دقائق، ويمكن لتدليك الوجه الخفيف أن يصنع العجائب لبشرتك.