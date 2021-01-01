استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا

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استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا

تواصل وزارة الخارجية الإثيوبية استفزازها لـ مصر والسودان وقالت اليوم الجمعة "أنه لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن".

وزعمت الخارجية الإثيوبية أن "جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا".

وقالت الخارجية أن "أعضاء مجلس الأمن دعموا مواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وإن اختلفت لغة التعبير".

وعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل تزامناً مع ملء الخزان المائي للسد دون اتفاق مع مصر والسودان.

المصدر: صدى البلد

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