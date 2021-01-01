تواصل وزارة الخارجية الإثيوبية استفزازها لـ مصر والسودان وقالت اليوم الجمعة "أنه لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن".
وزعمت الخارجية الإثيوبية أن "جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا".
وقالت الخارجية أن "أعضاء مجلس الأمن دعموا مواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وإن اختلفت لغة التعبير".
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التعليقات على استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا
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