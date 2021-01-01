

احذر من الافراط في تناول العنب .. يسبب مشاكل في الكلى والقلب احذر من الافراط في تناول العنب .. يسبب مشاكل في الكلى والقلب

العنب من الفواكه الصيفية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى انها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الاصابة بالسرطان، وتساعد على تقوية النظر، ولكن الافراط في تناول العنب قد يكون سبب في الاصابة ببعض الامراض.

وفي هذا الصدد نقدم ابرز اضرار العنب في حالة الافراط في تناوله، ، بحسب ما جاء في موقع Medical News Today:

１- الافراط في تناول العنب يساعد في زياده البوتاسيوم في الدم، لذلك ينصح بعدم اكثار مرضى القلب من تناول العنب.

２- على الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم استشارة الطبيب أولاً قبل تناول العنب.

３- الافراط في تناول العنب، يسبب مشاكل في الكلى، حيث تجد الكلى صعوبة في طرد السموم من الجسم.

４- العنب من ابرز الفواكه التي تحتوي على مبيدات حشرية لذلك ينصح بعدم الافراط في تناول العنب.