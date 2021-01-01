ابتكار أرجل اصطناعية مرتبطة بشبكة عصبية في روسيا

نجح متخصصون وعلماء روس، يعملون في مركز أنشطة التصميم التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك، بابتكار طرف سفلي اصطناعي، قائم على الشبكات العصبية المرتبطة بالنظام العصبي للإنسان.
وقال المسؤول عن المشروع في قسم التكنولوجيا العصبية، بوغدان ديميترييف، لوكالة "سبوتنيك" إن "المشروع "نويروستارت" الجديد يقوم على صناعة أطراف خارجية متعلقة بالساق وهي مخصصة بالأشخاص الذين فقدوا أرجلهم، ومن بين هؤلاء أيضا الذين تعرضوا لسكتة دماغية سببت بشلل في إحدى الساقين".
وأضاف ديميترييف قائلا: " تم ابتكار أطراف اصطناعية خارجية تركب ويتم ربطها الشبكات العصبية المرتبطة بالنظام العصبي للإنسان والتي من خلالها تخول الشخص التحكم بالساق وهذا النموذج مصنعود من معدن خاص".
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