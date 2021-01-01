

ابتكار أرجل اصطناعية مرتبطة بشبكة عصبية في روسيا ابتكار أرجل اصطناعية مرتبطة بشبكة عصبية في روسيا

نجح متخصصون وعلماء روس، يعملون في مركز أنشطة التصميم التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك، بابتكار طرف سفلي اصطناعي، قائم على الشبكات العصبية المرتبطة بالنظام العصبي للإنسان.



وقال المسؤول عن المشروع في قسم التكنولوجيا العصبية، بوغدان ديميترييف، لوكالة "سبوتنيك" إن "المشروع "نويروستارت" الجديد يقوم على صناعة أطراف خارجية متعلقة بالساق وهي مخصصة بالأشخاص الذين فقدوا أرجلهم، ومن بين هؤلاء أيضا الذين تعرضوا لسكتة دماغية سببت بشلل في إحدى الساقين".



وأضاف ديميترييف قائلا: " تم ابتكار أطراف اصطناعية خارجية تركب ويتم ربطها الشبكات العصبية المرتبطة بالنظام العصبي للإنسان والتي من خلالها تخول الشخص التحكم بالساق وهذا النموذج مصنعود من معدن خاص".

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وبحسب ديميترييف تهدف التقنيات العصبية في الطب إلى دراسة نشاط الدماغ، بما في ذلك تصور هياكله ونشاطه وطرق التأثير المحتمل على هذا النشاط من الخارج.كما تهدف التقنيات العصبية إلى معرفة ودراسة أي إشارات بشرية، نبضات القلب والتنفس وتقلصات العضلات وغيرها.وأشار الخبير الروسي إلى أن التكنولوجيا العصبيات سيكون لها شأن كبير في المستقبل وخصوصا استخدامها في مجال وحدات التحكم بالأدوات والأعضاء المختلفة.وتابع الخبير قائلا: "الأطراف الاصطناعية غير النشطة الموجودة في السوق اليوم من خلالها يتم تعويض تنافر الساق عن السطح بهيكل خاص بمواد مختارة خصيصًا تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الإنسان، لذلك توصل العلماء إلى مفهوم الطرف الاصطناعي بشكل أدق".وأكد ديميترييف أنه تم اختراع هيكل جديد يمكنه تحمل وزن الشخص ويعتمد الطرف الاصطناعي على ثلاث نقاط دعم وهي تتضمن عظام الكعب والأصابع.