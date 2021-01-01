

إنجاز تاريخي.. شاومي تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم إنجاز تاريخي.. شاومي تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم

حققت شركة Xiaomi شاومى الصينية إنجازا تاريخيا لها في ظل نجاحاتها المتكررة، حيث أصبحت وللمرة الأولى في تاريخها ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيطرت على حطة سوق تبلغ حوالي 17٪ .



وبحسب موقع GSMArena فإن زادت شحنات شركة شاومى بأكثر من 300٪ في أمريكا اللاتينية و 150٪ في إفريقيا و 50٪ في أوروبا الغربية، ومع ذلك ، لا يزال متوسط سعر المبيعات لكل وحدة أقل بنسبة 40٪ من سعر وأقل بنسبة 75٪ شركة سامسونج بالمقارنة مع شركة ىبل الأمريكية ، على الرغم من أن الشركة أطلقت مؤخرًا المزيد من الهواتف المتميزة.



وفقا لتقرير من يقول Canalys فإن هدف شركة شاومى يشمل زيادة مبيعات هواتفها الرائدة مثل Mi 11 Ultra ، ولكن قد يكون ذلك صعبًا لأن شركتي أوبو وفيفو يتنافسان على نفس أهداف المبيعات تقريبًا .

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ويتوقع الخبراء أنه إذا استمر نمو شركة شاومى بوتيرة ثابتة ، فقد تتفوق على ٪ شركة سامسونج وتصبح الشركة الأولى في العالم لبيع الهواتف الذكية، حيث تبلغ نسبة نسبة شركة آبل 14٪ حاليًا ، بينما تتمتع كل من أوبو وفيفو بنسبة 10٪ مع نمو كبير أيضًا.ومؤخرا، استحوذت شركة شاومى الصينية على مبيعات سوق الهواتف الذكية فى الهند، والتى تعتبر ثانى أكبر سوق فى العالم بعد الصين، وذلك بفضل مجموعة هواتفها Mi الرائدة وكذلك عدد من هواتفها للفئة المتوسطة.و استطاعت شركة شاومى أن تغطي أكثر من 600 مقاطعة في الهند، كما أفادت عدد من إحصائيات الشركة نسبة رضا العملاء بأكثر من 85 % بسبب الجودة الكبيرة والخدمة السلسلة التى تقدمها الشركة.وكانت شركة شاومي قد تجاوزت شركة آبل الأمريكية لتصبح ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم لشحنات الهواتف في الربع الثالث من العام الحالى 2020 ، متجاوزة عملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل من المراكز الثلاثة الأولى عالميا لأول مرة منذ 10 سنوات .