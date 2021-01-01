

إكسبو 2020 دبي يشارك أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي التفاصيل التقنية لنقل أحداثه إكسبو 2020 دبي يشارك أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي التفاصيل التقنية لنقل أحداثه

مع بقاء ثلاثة أشهر ليفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للترحيب بالعالم، شارك فريق إكسبو 2020 دبي مع أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي التفاصيل التقنية لنقل أحداثه للعالم ابتداء من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن الإحاطة العالمية لوسائل الإعلام، والتي انعقدت فعالياتها على مدار يومين وضمت ممثلين عن إكسبو ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.



وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "سيكون إكسبو 2020 دبي حدثا استنثائيا ملهما وفرصة للتواصل والتعارف بين شعوب العالم ومنصة لمناقشة التحديات والعمل على بناء مستقبل أفضل لبلدنا ومحيطنا العربي والإسلامي والعالم. سيكون للإعلام دور أساسي في إيصال رسالة إكسبو والتعريف به. عملنا على تسخير أحدث التقنيات والخبرات في القطاع الإعلامي لنسهل مهمة الإعلام الذي سيصلنا بالعالم ويساعدنا على دعوته للعمل معا لرسم خارطة طريق لما هو قادم".



ومع وجود 191 دولة مشاركة وهيئات ومنظمات وشركاء، ومع ما يصل إلى 60 فعالية يوميا، سيكون إكسبو 2020 دبي مصدرا ضخما للأخبار، وبهدف تسهيل عمل الإعلاميين سيوفر مركز إكسبو الإعلامي أحدث التقنيات والمرافق العصرية مع وجود فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي.

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وجهز إكسبو مركزا إعلاميا ضخما تصل مساحته إلى حوالى 10.000 متر مربع موزعة على عدة طوابق ضمن مبنى خاص يقع بالقرب من ساحة الوصل التي تشكل مركز الفعاليات الكبرى والقلب النابض لإكسبو. والمركز مجهز بكل ما تحتاجه وسائل الإعلام المعتمدة والمسجلة مع إكسبو 2020 لتعمل انطلاقا منه .من المرتقب أن يصل عدد ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لتغطية الحدث إلى 20,000 شخص، وسوف يعمل مركز إكسبو الإعلامي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.يقدم الحدث الكثير من الخدمات للإعلاميين ومنها موقع "تواصُل" الإلكتروني وهو أداة أساسية للتخطيط للزيارة، كما ينقل لوسائل الإعلام أهم الاخبار والتحديثات عن التسهيلات والخدمات المقدمة مثل إجراءات اعتماد وسائل الإعلام، والتصاريح الخاصة بها. كما يقدم موقع " تواصل " أصولاً للمحتوى، تشمل نشرات إخبارية، وصور فوتوغرافية، ووسائط صوتية ومرئية، ، ومعلومات عن عمليات البث والتصوير.وخلال الاجتماع مع الإعلاميين الذي عقد عن بعد، أعلن إكسبو 2020 دبي عن موعد بدء بيع تذاكره في 18 يوليو المقبل، ليتيح للضيوف التخطيط المبكر لزياراتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترحب بالجميع لتوحيد الجهود والتطلعات، والعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للبشرية.ويبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد 95 درهما (26 دولارا)، بينما يبلغ سعر التذكرة التي تتيح الدخول دون قيد لمدة 30 يوما متتالية 195 درهما (53 دولارا)، ويبلغ سعر التذكرة الموسمية التي تتيح الدخول لعدد غير محدد من المرات طيلة الأشهر الستة لإكسبو 495 درهما (135 دولارا).وتتيح تذاكر إكسبو 2020 الدخول لجميع الأجنحة والفعاليات والعروض الحية، وتوفر فرصا لا حد لها للاستمتاع بما يقدمه إكسبو 2020 من برنامج فعاليات حي ومتنوع ودائم التغير، يشمل ما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، وموسيقى واستعراضات وفنون من كل أنحاء العالم.وسيكون بوسع كل من تقل أعمارهم عن 18 عاما والطلاب ممن يحملون بطاقات طلبة سارية من أي مؤسسة تعليمية في العالم الدخول مجانا، ليتاح لهم الوصول إلى ثروة من الفرص التعليمية والتجارب الملهمة. كما يقدم إكسبو تذاكر مجانية لأصحاب الهمم ويحصل المرافق على خصم بنسبة 50 بالمئة. وسيكون الدخول مجانا للزوار البالغة أعمارهم 60 عاما أو أكثر.