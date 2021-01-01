

إغلاق شركة فى الفلبين دفعت أجر عامل بالعملات المعدنية.. والشركة عن طريق الخطأ إغلاق شركة فى الفلبين دفعت أجر عامل بالعملات المعدنية.. والشركة عن طريق الخطأ

تلقى عامل في الفلبين مساندة كبيرة وتعاطفاً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور تظهر حصوله على أجره من العمل في إحدى الشركات المحلية في أكياس مليئة بالعملات المعدنية، حيث ذكرت مجلة "VICE" أن العامل راسل مانيوزا، تسلم عشرات الأكياس البلاستيكية كأجر نظير عمله في شركة تدير أحد مصانع إعادة تدوير البلاستيك بمدينة فالنزويلا، وقال إن المسؤول المالي بالشركة طلب منه تبديل العملات المعدنية في البنك.



وقال العامل إن المشكلة حدثت بعدما تقدم بشكوى حول ما اعتبرها ممارسات غير عادلة بحق العمال، وعقب نشر ابن عمه سلسلة من الصور للنقود المعدنية داخل أكياس البلاستيك، على موقع فيسبوك، وجدت قضية العامل اهتماماً كبيراً وسط رواد مواقع التواصل، وبلغ الجدل المثار حولها مسامع عمدة المدينة ريكس جاتشاليان، والذي أمر بفتح تحقيق مع الشركة.



ومع تصاعد الغضب حول قضية العامل على الإنترنت، وجهت لجنة التحقيق التي ترأسها عمدة المدينة بتعليق تصريح عمل الشركة وأمرت بإغلاق المصنع لحين الامتثال لشروط العمل الحكومية.

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وفي مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمجلس مدينة فالينزويلا على فيسبوك، تساءل جاتشاليان حول سلوك الشركة: "لماذا تدفع للعاملين لديك بعملة معدنية فئة 5 و10 سنتات؟ هذه إهانة للعامل وتجريد لكرامته".من جانبه ذكر متحدث باسم الشركة أن دفع أجر العامل بالنقود المعدنية حدث عن طريق الخطأ، وأن العملات المعدنية لم تكن مخصصة له.