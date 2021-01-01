

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو تزامنا مع وصول رئيس الأولمبية الدولية إعلان حالة الطوارئ في طوكيو تزامنا مع وصول رئيس الأولمبية الدولية

وصل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى اليابان اليوم الخميس مع الاستعداد لاتخاذ قرارين على قدر كبير من الأهمية في وقت لاحق اليوم فيما يتعلق بجائحة كورونا.



وعقب وصول باخ أعلنت الحكومة اليابانية المعايير التي سيتم تطبيقها مع زيادة حالات الإصابة بالعدوى.



وتسري حالة الطوارئ التي تطبق للمرة الرابعة، بدءا من الاثنين المقبل، وستحل مكان حالة الطوارئ الحالية المطبقة بشكل صرامة ، مع استمرارها حتى 22 أغسطس المقبل بشكل مبدئي.

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ومن المتوقع أن تعلن الحكومة اليابانية عن معايير جديدة في وقت لاحق اليوم في أعقاب تزايد عدد الإصابة بفيروس كورونا ، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأولمبياد التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.ومن المقرر أن تتخذ الأطراف المعنية ،وهي الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة ،قرارا بشأن الحضور الجماهيري، وسط أنباء عن إقامة حفل الافتتاح والعديد من الفعاليات خلف الأبواب المغلقة.وخططت اليابان في البداية للسماح بحضور الجماهير بنسبة50% من سعة الملاعب لكن دون أن يتجاوز الحضور عشرة آلاف شخص.وتعهدت حكومة سوجا واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة بتوفير دورة ألعاب آمنة لكن أغلب الشعب الياباني يعارض إقامة الأولمبياد في الظروف الراهنة.ولا تعتبر حالة الطوارئ بمثابة حظر تجوال كامل مثلما يحدث في دول أخرى.وفي الوقت الذي يتم فيه حث المواطنين على التزام منازلهم إن أمكن، فإن المطاعم تظل مفتوحة لكن دون تقديم مشروبات كحولية ، مع إغلاقها في وقت مبكر من الليل، مقارنة بالسابق.ووجهت الحكومة دعوات إلى الشعب بمتابعة الأولمبياد من المنزل وتقليل السفر خلال فترة الأجازات الصيفية.وسجلت السلطات في العاصمة طوكيو اليوم الخميس 896 حالة إصابة جديدة بكورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي التي تتزايد فيها حالات الإصابة مقارنة بالاسبوع السابق.وتقام العديد من الاجتماعات خلال الفترة الحالية من بينها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية والتي تستعد لإعلان استضافة بريسبان الأسترالية لأولمبياد 2032.